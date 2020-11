Barakat y Varela, vinculados a empresas con concesión en la AMP

Versión impresa

El ex administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jorge Barakat, también está vinculado a una empresa certificadora de barcos de bandera panameña creada en su propia administración y dentro de la presidencia de Juan Carlos Varela.

Se trata de la empresa New United (intl Marine Service Limited) de la cual la actual administración de la AMP se niega a dar información.

Barakat tendría vínculos en esta OR junto a un grupo de inversionistas de China.

La AMP también estaría protegiendo información de otro grupo de sociedades con concesión de Organizaciones Reconocidas (OR), entre ellas también Panamá Classification Bureau Inc. vinculada al primo del ex presidente Varela y ex director de Puertos de la AMP: Gerardo Varela.

El tema del acceso a la información sobre estas sociedades y su concesión como OR dada en la gestión de Barakat y la presidencia de Varela, llegó a la Corte Suprema de Justicia que el 27 de julio de 2020.

La máxima entidad de justicia acogió parcialmente una acción de Hábeas Data interpuesta por Roberto Ruíz contra el administrador de la AMP, Nodier Araúz.’

2.5 millones de dólares supuestamente recibió Gerardo Varela desde que fue nombrado. 27 de julio de 2020 llegó a la Corte Suprema de Justicia el caso de acceso a la información.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó a Araúz a suministrar copia autenticada del certificado de licencia otorgado a las OR: Panamá Clasification Bureau Inc., New United (intl Marine Service Limited), Emirates Classification Society (TASNEFF), RS Classification Single Member Private Company, y Dormon of Shipping, todas gestionadas en la gestión de Barakat.

Sin embargo, la AMP no entregó la información que ordenó la Corte Suprema de Justicia.

Tras ello, Ruíz presentó un incidente de desacato el pasado 12 de noviembre, dentro del hábeas data en contra del actual administrador la AMP, por no haber entregado la información sobre las OR señaladas.

Incluso Ruíz pide a la Corte sancionar a Araúz por ir en contra de la sentencia del pleno, “pues la misma no ha querido cumplir lo ordenado y mediante resolución ha negado la entrega de la información y documentación”.

Este medio también conoció detalles de la primera auditoría que la actual gestión de la AMP hizo a la empresa vinculada al primo de Varela y donde se solicitaba su cierre por tener una serie de incumplimientos. Luego de una reconsideración, la AMP decidió mantener la concesión de la OR a la sociedad Panamá Clasification Bureau Inc.

Entre las irregularidades contra Panamá Clasification Bureau Inc. está que la empresa habría brindado servicios sin reportar a la AMP, sus inspectores no estaban acreditados; en el momento de la auditoría la sociedad no tenía ubicación física, entre otras fallas e irregularidades que motivaron la solicitud de cierre inicialmente.

Tanto Barakat como Gerardo Varela fueron cuestionados por su paso por la AMP. Varela, siendo director de Puertos de la AMP en el gobierno varelista, tuvo que ser removido en 2016 por denuncias de supuesto enriquecimiento injustificado, las cuales fueron formalizadas por el abogado Guillermo Cochez. El abogado en su denuncia, basada en hechos divulgados a través de las redes sociales, sostuvo que el propio exmandatario Varela, en su momento, habría recibido un informe de las cuentas del funcionario en el que se resalta que desde el nombramiento en la AMP, el acusado incrementó sus activos personales en 2.5 millones de dólares.

En la gestión de Barakat, Gerardo Varela fue reincorporado como director de Aguas de Lastre, un nuevo cargo establecido por esa administración.

Barakat también fue parte del escándolo por la transferencia de un millón de yuanes dados por China, luego que el Gobierno de Varela rompiera sorpresivamente relaciones diplomáticas con Taiwan.

Una supuesta conversación vía whatsapp, entre el entonces mandatario Juan Carlos Varela y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AM), Jorge Barakat, dejó abierta la posibilidad de un pago millonario ofrecido por el gigante asiático.

De acuerdo a información publicada en los Varelaleaks.com, Barakat y Varela tuvieron un intercambio de mensajes por WhatsApp donde se conoció por primera vez del millonario pago de China del cual el gobierno actual no tiene registro.

“Presidente sugiero no mencionar la donación del Billón de Yuanes (143 millones de dólares), porque puede dar la impresión que fue el precio por la ruptura con Taiwán. Usted ha manejado todo muy bien y es mejor esperar que arranque el proyecto educativo formalmente”, le escribió Jorge Barakat a Varela.

Barakat no tuvo respuesta de Varela. Dicha conversación está fechada el 19 de noviembre de 2017. Panamá decidió disolver vínculos políticos y diplomáticos con Taiwán el 13 de junio de 2017. Lo hizo a través de una misiva y en medio de una vista de la canciller panameña a China, Isabel Saint Malo de Alvarado.