Barack Obama y Bad Bunny dieron mensajes de aliento durante la graduación virtual de la clase 2020

Miami – Con un discurso sereno, inspirador y a la vez brutal, el expresidente estadounidense Barack Obama cerró este sábado un fin de semana de graduaciones virtuales de escuela superior, organizadas por un grupo de personalidades de las artes y el deporte que incluyeron a Bad Bunny y al trapero puertorriqueño Bad Bunny para celebrar con discursos, videos emotivos y música a los más de tres millones de jóvenes que no pudieron hacerlo en sus escuelas por la pandemia del coronavirus.

Congrats to the high school Class of 2020, as well as to the teachers, coaches, and most of all, parents and family who’ve guided you along the way. Thanks for letting me be part of your big day! pic.twitter.com/RjYvHs2BhC

— Barack Obama (@BarackObama) May 17, 2020