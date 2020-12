Barack Obama dijo que Biden hará todo lo posible por unir a EEUU y adelantó: “Todavía me quedan algunos cartuchos por quemar”

El ex mandatario explicó que nunca creyó que su llegada a la Casa Blanca, siendo el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, fuera a acabar con el racismo : “Eso lo tuve claro desde el principio. Nunca me creí que viviésemos en una era postracial (…) Mi sola presencia en la Casa Blanca preocupó a mucha gente, en algunos casos de forma explícita y en otros de forma subconsciente” . También, sostuvo que hubo quien se dedicó a manipular esos miedos recurriendo a políticas identitarias y a la xenofobia.

Pero se mostró optimista con la administración entrante de Biden y Harris. “Sin lugar a dudas, harán lo que esté en su mano para unificar a nuestro país. La tarea no será fácil, por lo que todos tenemos que involucrarnos y darles el apoyo que necesiten . La verdad es que no es responsable elegir a un presidente y luego cerrar los ojos y esperar que por sí solo haga todo lo que se espera de él. Es nuestra obligación estar informados y participar todo lo posible, y votar siempre que tengamos oportunidad de hacerlo”.

Según considera, “mucho de esto tiene que ver con los cambios que se han producido en la manera en que la gente se informa”, de manera que “ la percepción de la realidad de quienes siguen Fox News será diferente de la de aquellos que leen The New York Times ”. A esto hay que sumar “el auge de las redes sociales” y “la tendencia de la gente a informarse sólo en medios ideológicamente afines ”.

