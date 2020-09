Banqueros pierden lucha contra lavado de dinero

Una mejora radical en la lucha contra el lavado de dinero puede no ser posible de la noche a la mañana, pero, como he escrito antes, el sistema no funciona. A medida que la velocidad de los pagos se acelere y las monedas virtuales proliferen, los delincuentes encontrarán nuevas formas de mover dinero. Los bancos y sus supervisores, colectivamente, necesitan hacerlo mucho, mucho mejor.

Contar con un garrote legal más grande con el cual golpear a los banqueros errantes y otros facilitadores ayudaría. También lo haría un replanteamiento de cómo los formuladores de política abordan el lavado de dinero. Las fuerzas policiales y los reguladores nacionales no solo tienen dificultades para cooperar a través de las fronteras; incluso dentro de algunas agencias delictivas, varias unidades no siempre comparten información.

Los informes revisados pertenecen a un período en que muchos bancos ya estaban siendo investigados y castigados por no cumplir con la regulación sobre lavado de dinero. Pero los miles de millones de dólares en multas impuestas no han cambiado mucho el comportamiento.

