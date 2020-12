Banksy vuelve a reflejar la pandemia de la Covid en su última obra callejera

Pero, al margen de la pandemia, lo cierto es que Banksy tiene un sinfín de obras y en España tenemos la suerte de contar con la exposición Banksy. The Street is a Canvas que cuenta con más de 50 obras del autor que estarán en el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta el 9 de mayo del año que viene.

De este modo, parece que el autor ha querido reflejar la facilidad con la que se puede contagiar la Covid si no se toman las medidas adecuadas, como llevar mascarilla. Sin embargo, esta no es la primera vez que la pandemia es protagonista de una de sus obras .

