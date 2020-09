Banksy podría perder los derechos de sus obras si continúa bajo el anonimato

“Cabe señalar que otro factor digno de consideración es que no se le puede identificar como el titular indiscutible de tales obras pues se oculta su identidad; Además, no se puede establecer sin lugar a dudas que el artista tiene derechos de autor sobre un graffiti”, rezan las siguientes líneas.

El tribunal de la Oficina de la Propiedad intelectual de la Unión Europea ha dictaminado que Banksy no puede reclamar la obra como marca registrada de la UE a no ser que desvele su verdadera identidad.

You May Also Like