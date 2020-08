Banksy financia un barco de rescate humanitario que navega en el Mediterráneo

El barco salió del puerto valenciano de Burriana, tiene nacionalidad francesa pero navega bajo la bandera alemana. Esto se debe a que no está vinculado a ninguna ONG si no que se financia a través equipo internacional de marineros, profesionales del mar y de salvamento muy vinculados a la alemana Sea Watch.

Aunque la idea de la compra de un barco de estas características viene rondando en la cabeza del artista y la capitana desde el 2019, no ha sido hasta el 18 de agosto que salió del puerto de Burriana (Valencia) . Y hasta un mes más tarde no se ha dado a conocer la existencia de la embarcación y sus motivaciones para evitar las interferencias de la Policía.

“Soy un artista del Reino Unido y he hecho algún trabajo sobre la crisis migratoria, obviamente no me puedo quedar el dinero. ¿Podrías usarlo para comprar un nuevo barco o algo? Por favor, házmelo saber. Bien hecho. Banksy.”

