Bancos y financieras, ante la hora del secuestro de garantías

“Aquí los bancos son intocables y lo que más me llama la atención es el silencio cómplice del grupo Foco Panamá, quienes no dijeron nada porque ellos saben que el Banco General le pertenece a la familia del excontralor de la República de Panamá, Federico Humbert”, expresó.

Recomendó a las personas que aún no se han acercado a su banco, ya sea porque no tienen dinero para pagar, que acudan a la entidad y lo hagan saber para que puedan recibir ayuda.

Sin embargo, Berguido no descarta que los bancos tengan que proceder en los próximos meses a ejecutar las garantías contra sus clientes con deudas atrasadas y que no se acercaron a entablar un tipo de acuerdo.

