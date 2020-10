Bancos reducen sus operaciones en Panamá

En tanto que, la Resolución SBP-0068-2020 autoriza a BAC International Bank INC., y a Multibank INC., a compartir de manera definitiva oficinas y personas de las áreas: TI, cobranzas, recursos humanos, operaciones, experiencias clientes y canales de servicio, servicios de finanzas, servicios de medios de pago y adquirencia, apoyo en auditoría, jurídico, riesgo de crédito, sostenibilidad y reputación.

Dicha Gaceta oficial, determinó también la autorización para la transferencia del 100% de las acciones de MultiFinancial Group, INC , a favor de Leasing Bogotá, S.A Panamá , lo que produce el cambio del control del Banco Multibank INC , y sus subsidiarias, tras la transacción que se dio a principios de este 2020.

The Bank Of Nova Scotia, que opera en el país bajo la marca Scotiabank , fue autorizada a través de la Resolución SBP N° 0057-2020, para el cierre de su agencia en Multiplaza.

