Bancos rechazan bajar la prescripción de deudas en la Asociación Panameña de Crédito

La iniciativa no solo contempla la prescripción de las deudas de 7 a 3 años, contados a partir de la fecha en que debió realizarse el primer pago; sino también que establece de manera inmediata un historial de crédito sano. Aún cuando se haya tenido inconsistencias en el periodo de pagos y además que si algún cliente se somete a algún arreglo de pago, deberá constar en el registro y no se tome como mala referencia, como está en la actualidad.

El banquero aclaró que cuando las entidades financieras no tienen acceso a la información les quita a los bancos la posibilidad de hacer una buena oferta al cliente y él asume al tener menos información que hay mayor riesgo en que la persona que pide el dinero no le pueda pagar y eso provocaría que el banco no le preste el dinero o lo hace en condiciones más exigentes con tasas altas.

