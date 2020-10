Bancos en EU se escudan en valores de la reserva

La semana que viene, los mayores bancos estadounidenses, entre ellos JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. y Citigroup Inc., informarán resultados financieros del tercer trimestre. Las firmas detallarán sus actividades crediticias durante los últimos tres meses, y los inversores estarán atentos a los comentarios de los ejecutivos sobre cómo les está yendo a los clientes durante la crisis de covid-19.

“Los bancos están inundados de depósitos y no tienen dónde ponerlos”, dijo Brian Foran, analista de Autonomous Research. “Las empresas que gozan de buena salud no quieren pedir prestado porque el futuro aún es incierto. A las empresas en dificultades les gustaría pedir prestado para mantenerse a flote, pero como banco es difícil otorgar préstamos a esos sectores”, señaló.

You May Also Like