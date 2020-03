Bancos empiezan a reducir horario de atención al público y toman medidas para contener el virus

Ayer, 20 de marzo, Multibank anunció que concederá 120 días (cuatro meses) de gracia para clientes que no hayan cumplido con sus pagos del mes de marzo de 2020 en los productos: préstamos personales, préstamos de autos, préstamos hipotecarios, préstamos para pequeñas y medianas empresas, tarjetas de crédito y préstamos empresariales, sin recargos por mora y exentos de comisiones. La medida es válida para los productos que mantengan menos de 90 días de mora al cierre de febrero y no aplica para descuento directo.

