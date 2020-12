Bancos de sangre registran drástica caída de donaciones en el mes de diciembre

Los interesados en donar pueden acudir al Hospital del Niño en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. También se puede acercar a las instalaciones del Centro Dona Vida, en vía España, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

