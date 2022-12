Bancos centrales seguirán con alza de intereses, Wall Street retrocede

Definitivamente hay un aire de preocupación por la recesión en el mercado en este momento, dijo Michael Antonelli, director gerente de Baird, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal . El mercado ya no está preocupado por la inflación. Le preocupa que se avecine una recesión o que la Fed vaya demasiado lejos, añadió.

