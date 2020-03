Bancos centrales enfrentan crisis inusual con coronavirus

“Lo que hizo la Fed (el jueves) no basta. Necesita un socio”, afirmó Diana Swonk, de Grant Thornton. “La Fed no puede hacer esto sola”.

La reacción de los mercados, no obstante, hace pensar que no hay muchas esperanzas de que las medidas de la Fed restablezcan la confianza de inversionistas y consumidores. Hay quienes dicen que los gobiernos de Estados Unidos y Europa necesitan hacer más a través de sus políticas impositivas y de gastos.

Sin embargo, las principales herramientas de que disponen los bancos –tasas de interés más bajas y mayor acceso a préstamos– no son lo más indicado para hacer frente a una crisis causada por una pandemia, que hace que la gente se abstenga de viajar, comprar y asistir a grandes concentraciones. Los economistas quieren que los gobiernos tomen cartas y ofrezcan préstamos a las empresas y ayuda a los trabajadores que pasan penurias, sobre todo aquellos que no tienen días de enfermedad pagos. También piden más acceso a exámenes para detectar el virus y otras medidas.

