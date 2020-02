Banco Sabadell devuelve 32.018 euros a un riojano por la compra de una vivienda no entregada en Logroño

Aunque dicho plazo pueda ahora parecer lejano, se debe matizar que no lo es tanto, ya que este tipo de reclamación conlleva la recopilación de una serie de documentación la cual no se consigue de manera inmediata, sino que puede llevar varios meses. Es por ello que, para poder reclamar las aportaciones con garantías de éxito, los afectados deben ponerse en manos de expertos lo antes posible, ya que, después de esa fecha, no habrá más posibilidades de recuperar el dinero invertido .

La promotora Galami proyectó la construcción de 47 viviendas en la localidad de Logroño. Estas casas deberían haberse entregado en el año 2008 ; llegada esa fecha las viviendas no estaban en disposición de ser entregadas, no siendo hasta marzo de 2009 cuando se obtuvo la cédula de habitabilidad de las viviendas. Pero tampoco en marzo de 2009 se entregó a todos los compradores la vivienda, ni se puso a su disposición para poder escriturar.

