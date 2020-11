Banco Nacional de Panamá se convierte en miembro del Foro Económico Mundial

Banco Nacional de Panamá informó que ha sido invitado a formar parte del Foro Económico Mundial (World Economic Forum).

“De esta forma, nos convertimos en la única institución que actualmente es miembro en el área de Centroamérica y el Caribe, y en una de las empresas relevantes de la región latinoamericana que son miembros de esta prestigiosa organización global”, señaló Javier Carrizo Esquivel, gerente General de esta institución bancaria.

El Foro Económico Mundial es la organización internacional más importante para la Cooperación Público-Privada, que involucra a líderes empresariales, culturales, políticos y otros dirigentes de la sociedad civil para dar forma a las agendas globales, regionales y de las industrias.

“Este importante hito para Banco Nacional de Panamá llega justo antes de iniciar la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia de España. No sólo cimenta el sólido compromiso de Banconal con el crecimiento sostenible e incluyente del país, sino que refuerza las bases económicas de Panamá. Esta prestigiosa membresía nos coloca dentro de la esfera de los tomadores de decisiones, que buscan encontrar soluciones verdaderamente sostenibles y globales para mejorar el estado del mundo. Esto nos permitirá dar aportes significativos desde la visión de un país de servicio, enfocado en su pronta y efectiva recuperación económica”, destacó Carrizo Esquivel.

El Foro Económico Mundial está compuesto por importantes instituciones, entre las que podemos mencionar: Banco Mundial (World Bank Group), Bank of England, Bank of Japan, Hewlett Packard Enterprise, Amazon Web Services, Alibaba Group, JPMorgan Chase & Co., Microsoft, Visa Inc., Master Card, Banco Santander S.A., Bank of America Corp., The Goldman Sachs Group Inc, Standard Chartered Bank, HSBC Holding Plc, Credit Suisse AG y Citi, entre otros.

“Banco Nacional de Panamá fue invitado a ser miembro de esta organización de carácter global teniendo en cuenta la relación que el Foro Económico Mundial y Panamá han mantenido por muchos años, la cual se consolida aún más con la incorporación de Banconal como miembro. En el contexto de la pandemia actual, Panamá y el Banco se verán beneficiados en gran medida de esta alianza al integrarlo en los trabajos que realizamos con las empresas y personas más influyentes de todo el mundo. Esperamos que más empresas panameñas de alto perfil sigan los pasos de Banco Nacional de Panamá”, dijo Marisol Argueta, directora Principal para América Latina del Foro Económico Mundial (World Economic Forum).

Los miembros del Foro Económico Mundial son empresas globales que se encuentran entre las principales organizaciones de su industria, a nivel nacional, regional y/o global. Cada una desempeña un papel de liderazgo en la configuración del futuro de su industria y región y, como tal, son reconocidas entre sus pares y entre el público en general como empresas líderes en el mundo.

Vale la pena destacar que los miembros de esta organización global están completamente integrados a la visión del Foro Económico Mundial, que es mejorar el estado del mundo y tienen la oportunidad de contribuir a las iniciativas y proyectos del Desafío Regional, Industrial y Global del Foro junto con la comunidad de miembros institucionales.

Cada organización miembro del Foro participa de una plataforma específica. La elegida para que Banconal se relacione es la que tiene como objetivo construir un sistema financiero internacional más eficiente, resistente y equitativo al proporcionar una plataforma para todas las partes interesadas. Estas servirán para conectarse, identificar necesidades compartidas y colaborar para lograr soluciones viables en el sistema financiero mundial.

“Las iniciativas de esta plataforma están en línea con la estrategia nacional gubernamental para el hub digital, en particular en el área de ciber seguridad y de fintech”, añadió Carrizo Esquivel.