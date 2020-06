Banco Nacional de Panamá anuncia reapertura de sucursales

El horario de atención de estas sucursales será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía. Cabe resaltar que todas las sedes se encuentran aplicando los protocolos sanitarios dictaminados por el Ministerio de Salud para una eficaz atención al público, como: distanciamiento social, toma de temperatura y el uso obligatorio de la mascarilla .

