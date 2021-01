Banco Nacional de Panamá anuncia horarios especiales de atención

Las siguientes sucursales tendrán horario de lunes, martes y miércoles de 11:30 a.m. a 6:00 p.m., jueves y viernes de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. y sábados cerradas: Panamá: Casa Matriz, Transistmica, San Francisco, Balboa, Los Pueblos, 24 de diciembre, Versalles, 12 de octubre, Milla Ocho, El Dorado, Brisas del Golf, Villa Lucre, La Gran Terminal de Albrook, Chanis y Río Abajo.

