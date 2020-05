Banco Nacional anuncia nuevo horario unificado y reapertura de sucursales

El Banco Nacional de Panamá anunció que a partir del lunes 1 de junio al menos 70 sucursales a nivel nacional atenderán en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía, ante el levantamiento de las restricciones de movilidad ciuadadana.

