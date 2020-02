Banco Mundial: virus afectará el crecimiento

Malpass también destacó el crecimiento europeo como notable por su debilidad, al señalar que la lentitud es de particular preocupación para África debido a que su capacidad de crecimiento está estrechamente asociada con el ritmo de expansión de Europa. También dijo que la política del Banco Central Europeo no funciona porque distorsiona los mercados y subsidia las partes menos productivas de la economía. El organismo proyectaba que la expansión se aceleraría a 2.5% este año desde 2.4% en 2019.

