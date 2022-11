Banco General reitera alerta sobre publicidad fraudulenta

Banco General reitera que no está vinculado a estas empresas ni les ha autorizado a ofrecer la compraventa de acciones, la cual se realiza exclusivamente a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) de la empresa tenedora Grupo Financiero BG (GFBG). Por lo tanto, Banco General no reconoce dicho anuncio y no es responsable de su contenido.

Agentes desconocidos y no autorizados por Banco General han publicado anuncios pagados en diversas redes sociales invitando al público a comprar supuestas acciones de Banco General. Han hecho uso indebido y no autorizado de nuestro nombre y logo posiblemente con el objetivo de confundir y estafar a las personas.

