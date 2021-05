Banco General duplicó sus reservas para pérdidas al final del 2020

Afirmó que “los bancos le están cobrando más intereses a la gente que paga para cubrir lo que no reciben del resto que no está pagando en este momento”.

“Los bancos saben que hay una gran cantidad de personas que no podrán afrontar su pago porque no tienen un empleo y que les queda a ellos quitar los activos ya que ese es el procedimiento normal”, indicó Argote.

You May Also Like