Banco de Sangre del Hospital del Niño, en niveles críticos de abastecimiento

Para ser donante hay que acercarse al Banco de Sangre del HN, ubicado en la planta baja del edificio principal, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que los fines de semana y días feriados la atención es de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

You May Also Like