Banco de España dice que la segunda ola pone en peligro la recuperación y retrasa a 2023 los niveles preCovid

En cuanto a la repercusión en el ámbito financiero, el Banco de España no ha constatado aún un aumento de los dudosos o de la ratio de mora, pero ha advertido de que en la primera mitad de 2020 las entradas de dudosos no han podido ser compensadas totalmente por las recuperaciones y salidas de fallidos, lo que contrasta con la evolución observada desde el final de la crisis de 2008.

Según los escenarios que maneja el organismo, “a finales de 2022 no se habría alcanzado aún el nivel de actividad previo de crisis”. A tenor de estas proyecciones, presumiblemente no todas las empresas podrán recuperar un nivel de actividad similar al que tenían antes de la pandemia y aquellas que experimenten una recuperación más débil o hayan acumulado un volumen muy elevado de deuda “podrían encontrarse con dificultades para hacer frente a sus obligaciones financieras”, ha advertido la institución.

