Banca de Andorra, destino de millones de dólares pagados en coimas

Cort también lo hacía. Por ejemplo, en la cuenta de Cort Business Brokers & Consultors, Inc., que el abogado abrió en la BPA en 2010, recibió $1 millón, transferido por una empresa del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht: Klienfeld Services, Ltd., dinero que, a su vez, fue transferido en seis operaciones bancarias entre junio de 2010 y abril de 2011.

No fue todo. A las cuentas en Andorra de los padres del exministro arribaron numerosas transferencias bancarias de empresas y bancos a través de los cuales la empresa Odebrecht canalizaba sus coimas, como Constructora Internacional del Sur, S.A. y Select Engineering Consulting and Services, Inc., además del Meinl Bank. En total, solo en estas cuentas llegaron más de $17 millones.

