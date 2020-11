Bambito estaba huérfano de una alerta temprana

“Esto nos queda de experiencia. En la economía de un país, una de las herramientas más importantes es la información meteorológica. No tanto para decir si va a llover o no, sino para establecer dónde se puede construir, [determinar] las áreas y fechas de siembra [o el] traslado de ganado, porque va a ser más seco o más lluvioso”, explica Quinn.

La acción del alcalde salvó vidas, pero también dejó en evidencia el hecho de que no existe un sistema de alerta temprana para proteger las vidas de la comunidad, a pesar de que Bambito es vulnerable al desbordamiento del río Chiriquí Viejo, pues el del 4 de noviembre pasado no fue el primero.

“Como vivo cerca del lugar, a las 6:00 a.m. del 4 de noviembre, vimos un gran derrumbe que tapó un cañón y [eso] me alertó. Me fui a esa área, y a los 20 minutos se llevó una vivienda, luego que los ocupantes lograron salir antes”, describió el alcalde Pittí a La Prensa.

