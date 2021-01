BALONCESTO SORTEO COPA DEL REY Real Madrid-Valencia, cruce estrella

La Copa del Rey la disputarán los ocho primeros equipos de la competición una vez terminada la primera vuelta de la misma, a fecha del 10 de enero. El Real Madrid hace las veces de anfitrión, mientras que los otros siete conjuntos participantes consiguieron una plaza en función del porcentaje de victorias sobre el total de partidos jugados por el equipo , de manera que no se viesen afectados los equipos que no hayan podido disputar todos sus partidos de la primera fase por el protocolo sanitario. De esta manera, los cruces quedan de la siguiente manera:

You May Also Like