Balnearios en Cabobré podrían ser sancionados con hasta 5,000 dólares por realizar culecos

La noche de este lunes, el Minsa informó a este medio que tras iniciarse las investigaciones de parte del Departamento de Salud Pública se analiza el monto de la multa a los organizadores del evento que se efectuó sin el permiso de las autoridades y en el cual las personas, en su mayoría no usaban mascarilla; consumían licor; y no guardaban el distanciamiento físico.

