Balenciaga mostrará su próxima colección a través de un videojuego

Esta no es la primera vez que Balenciaga se inventa otros formatos para presentar sus colecciones, ahora que la situación mundial no permite los medios clásicos. Por ejemplo, la colección Verano 2020 se lanzó con un video musical .

Según informa Europa Press, ‘Afterworld: The Age of Tomorrow’ ofrece una aventura alegórica en el año 2031 que podrá jugarse a través de navegadores . En el videojuego se mezclarán elementos futuristas con mitologías del pasado y héroes aquetípicos y nace de un ejercicio de imaginación sobre cómo sería la moda en el año 2030.

La firma internacional de moda Balenciaga lanzará el próximo 6 de diciembre ‘Afterworld: The Age of Tomorrow’, un videojuego con el que desvelará la colección principal de la diseñadora Demna Gvasalia.

