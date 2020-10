Balanitis, una afección con graves consecuencias

Generalmente los pacientes se quejan de quemazón y prurito, sin embargo este aspecto clínico es inespecífico la mayoría de las veces. Los factores predisponentes a la candidiasis genital masculina incluyen a la diabetes mellitus, inmunosupresión y la no circuncisión, detalla un estudio realizado por los doctores Carmen Lisboa, Alcina Ferreira y Carlos Resende publicado en el International Journal of Dermatology.

En cualquier caso, los expertos aconsejan acudir a un especialista en caso de enrojecimiento del glande y el prepucio, hinchazón, ardor y picazón porque “cuando la infección en el glande o el prepucio no se trata a tiempo puede ocasionar lesiones premalignas; por lo que es necesario realizar una biopsia para descartar esta posibilidad, que aunque poco frecuente, se produce ya sea por falta de higiene, no acudir a consulta médica o porque se trata de lesiones que no ceden ante el tratamiento”, explica Manuel Díaz Soto al diario español ABC.

Así como también la balanitis por infección por el virus del papiloma humano. “La mucosa del glande y del prepucio se vuelve más frágil, provocando que se irrite con frecuencia tras tener relaciones sexuales, apareciendo pequeñas manchas rojizas en el pene. Casi siempre en las mismas zonas. Estas manchas no dolorosas vienen y se van. La penescopía y la prueba de la proteína C reactiva (PCR) ayudan al diagnóstico”.

