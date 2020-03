Bajos precios del petróleo pondrán a prueba a los gobiernos del Medio Oriente y África

Los Estados del Golfo hablan mucho sobre diversificación, pero sus ciclos económicos siguen siendo rehenes de los precios del petróleo. Mohamed bin Salmán, el príncipe heredero y gobernante “de facto” de Arabia Saudita, tiene planes ambiciosos para invertir en todo, desde turismo hasta tecnología. No obstante, la inversión directa del extranjero en el reino de por sí era poca, en parte por las preocupaciones sobre el mandato arbitrario del príncipe heredero Mohamed. No habrá un estímulo de la confianza con su sorpresiva guerra de los precios del petróleo. En los Emiratos Árabes Unidos, la economía petrolera que tal vez haya tenido más éxito al momento de diversificarse, la principal alternativa para el crudo es el turismo, el cual provee el doce por ciento del PIB. Sin embargo, el brote de COVID-19 ha ahuyentado a los turistas.

Los precios bajos del petróleo serán aún más dolorosos para Irak, nación que depende del hidrocarburo para el 90 por ciento del ingreso del gobierno. El país está atascado en una parálisis política. En octubre, el gobierno cayó tras meses de protestas, y el primer ministro designado, Mohammed Allawi, no logró conformar un nuevo gobierno. El año pasado, su predecesor elevó el gasto público un 45 por ciento y duplicó el déficit. Casi la mitad del gasto de Irak se concentra en los salarios y las pensiones del sector público; con un petróleo barato, el Estado no puede pagar la nómina.

