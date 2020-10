Bajo protocolos de bioseguridad se dará la reapertura de la aviación este lunes 12 de octubre

El Decreto Ejecutivo No. 1089 de 2020 establece que toda persona nacional, residente o extranjera que, a su llegada al país no porte el certificado de prueba de hisopado/PCR o antígeno negativo, tendrá la obligación de realizarse una prueba rápida, previo a su registro en migración del aeropuerto, cuyo costo será asumido por el viajero.

