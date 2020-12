¡Bajo el lema Que Xopa! Súmate los jóvenes chiricanos mostraron su respaldo al partido Realizando Metas y a Ricardo Martinelli

La tarde de este sábado una gran cantidad de jóvenes de la provincia de Chiriquí, mostraron su respaldo al partido “Realizando Metas” que encabeza el expresidente de la República Ricardo Martinelli.

¡Bajo el lema Que Xopa! Súmate, los jóvenes dijeron tener la esperanza con la creación de este nuevo partido de ser incluidos, ya que en los últimos años la juventud ha sido olvidada dentro de los últimos dos gobiernos al poder.

Durante el encuentro de jóvenes que se realizó en la ciudad de David, estuvo presente el secretario general del partido Luis Eduardo Camacho quién envió un mensaje de esperanza e inclusión para los jóvenes que son pilares importantes para Panamá.

“Es un partido que se inscribió en 40 días, en medio de la pandemia, son jóvenes que quieren volver a sentir progreso en este país y ese progreso solo llegará de la mano de Ricardo Martinelli Berrocal, nuestro líder necesitaba un partido que lo postulará y allí está “Realizando Metas” ese es nuestro verdadero líder “expresó Camacho.

Dijo que los ataques de los adversarios, es porque como partido están trabajando “si no estuviéramos haciendo nada no nos atacan , estamos avanzando con gente joven, pero quiero dejar claro los jóvenes no desplazan a los adultos y los adultos no desplazan a los jóvenes.

Por su parte Jamis Acosta, miembro de la junta directiva del partido y organizador del evento dijo que el apoyo de la juventud en Chiriquí, ha sido positivo y que es el primero de muchos.

“Estamos completamente seguros de que se sumarán más jóvenes, ya que ellos ven en el partido “Realizando Metas” un espacio y un futuro y creen en nuestro líder, los jóvenes ven un espacio y una oportunidad en este partido” manifestó Acosta.

Mientras que Aixa Santamaría, del Partido “Realizando Metas” en Chiriquí, dijo que tienen un líder lleno de entusiasmo y esperanza, como Ricardo Martinelli, donde se organizan con la participación de los jóvenes, que forman gran parte de los inscritos y que buscan oportunidades y mejores días ya sea para estudiar o trabajar

Los jóvenes chiricanos mostraron su respaldo al nuevo partido y a su líder Ricardo Martinelli, señalando que en los últimos siete años han sido olvidados por los gobiernos de turno.