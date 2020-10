Bajan a 787,000 las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU

El Congreso y el presidente Donald Trump no se han puesto de acuerdo, hasta hoy, sobre un segundo conjunto de medidas para paliar el impacto económico de la pandemia y, en particular, las ayudas a los millones de personas que han perdido empleos o sus negocios.

Estos beneficios no comprenden a unos 16 a 18 millones de empleados independientes y contratistas, que no pueden acceder al seguro por desempleo convencional, y que desde marzo recibieron cheques de $600 por semana bajo un programa temporal que caducó a fin de julio.

