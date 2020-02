Baja uso de los corredores por situación económica en el país

“En los últimos años circular por los corredores es pagar por estar en el tranque. Las autoridades no han construido más vías que los corredores , por lo que es imposible que no haya tranque”, expresó.

Los panameños al verse acorralados en que sus ingresos no aumentan y los gastos son cada día mayores, buscan otras alternativas para ahorrar dinero no utilizando los corredores.

You May Also Like