Baja la cifra de pacientes hospitalizados; el Minsa evalúa futuros escenarios

“Y no podemos confiarnos en la vacuna, pues para garantizar la inmunidad colectiva necesaria para frenar la epidemia, necesitaremos aplicar dos dosis a tres millones de ciudadanos y, a pesar del compromiso e intenso esfuerzo desplegado por nuestro personal de salud, no lo podremos conseguir en el corto plazo”, acotó Prosperi.

You May Also Like