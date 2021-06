Bahamas da bienvenida a los cruceros de Royal Caribbean International

El gobierno de Bahamas dio la bienvenida este lunes al regreso de la línea de cruceros de Royal Caribbean International al archipiélago atlántico, que tomará como puerto base la capital, Nassau, con la embarcación Adventure of the Seas.

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, en una ceremonia de bienvenida después de un año de cierre debido a la pandemia de la covid-19, dijo que había sido “un período largo y desafiante” para el país y toda la industria del turismo global y el sector de cruceros.

“El de los cruceros es un motor económico esencial para nuestro pequeño país”, agregó.

En 2019, Bahamas registró un récord de 5,4 millones de visitantes que llegaron vía crucero, con Royal Caribbean International a la cabeza con 2 millones de pasajeros traídos al archipiélago atlántico.

Los pasajeros de cruceros con puerto de origen en Nassau llegarán vía aérea a la capital atlántica y al final del trayecto regresarán para desembarcar y volar de regreso a casa por avión.

El resultado de este movimiento de huéspedes resultará en más pernoctaciones en hoteles, según subrayó Minnis.

Dijo que el movimiento de huéspedes hacia y desde Nassau requerirá conexiones aéreas adicionales, el uso de servicios de transporte terrestre y muchos otros servicios profesionales.‘

El crucero Adventure of the Seas tendrá como puerto base Nassau y visitará varias islas Bahamas en un itinerario de siete noches. El recorrido incluye visitas a Gran Bahama, Cayo Coco y las Islas Berry. Minnis dijo que la iniciativa puerto base significa que más bahameños en diferentes islas podrán reincorporarse a trabajar a medida que el sector continúa su recuperación. El itinerario Adventure of the Seas también brindará a los bahameños emprendedores la oportunidad de demanda.