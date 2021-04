Badosa sorprende a Barty en Charleston y avanza a semifinales

Badosa, número 71 del mundo, se adelantó 5-2 en el set inaugural, y aunque la oceánica respondió con un ‘contrabreak’, logró cerrar el parcial a su favor. Ya en el segundo, que comenzó con dos roturas consecutivas (1-1), consiguió llevarse la contienda al ganar los cuatro últimos juegos para poner fin al partido en su segunda oportunidad.

De esta manera, logra el primer triunfo de su carrera ante una número uno del ranking WTA, lo que le garantiza, al menos, ascender hasta el número 62 de la clasificación el próximo lunes. Además, avanza a sus segundas semifinales del curso -tras las de Lyon-, en las que se enfrentará a la rusa Veronika Kudermetova.

“Era un examen personal. Quería demostrarme que podía competir contra jugadoras así. Estoy contenta porque ha sido un partido donde ella mezclaba mucho el juego; me ha sorprendido porque no me lo esperaba tanto. Pero he sacado muy bien, cada vez que he tenido oportunidad de tirar fuerte he sido agresiva. Me alegro de haber salido al partido así”, señaló Badosa tras el partido en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

Todo ello, dos días después de sumar su primera victoria ‘Top 15’ ante la suiza Belinda Bencic. “Siempre que juegas contra una jugadora de estos niveles, la energía es diferente a la de cualquier otro partido. En la pista que estás jugando ante alguien con tanto prestigio. Pero he intentado estar enfocada en mí misma”, indicó.

Badosa, que levantó 12 de las 14 pelotas de rotura a las que se enfrentó, explicó que intenta “jugar cada partido de la misma manera”. “Acabo de ganar a la número uno mundial y estoy un poco en shock, pero voy a tratar de cenar con normalidad, me levantaré mañana y jugaré otro partido. Voy a tratar de mantener todo con normalidad. Cuando era más joven y lograba algún resultado más destacado, era demasiado para mí. Así que ahora trato de mantener los pies en la tierra”, subrayó.

Por último, dijo que a pesar de esta victoria, la primera ante una primera raqueta mundial, “todo va a seguir igual”. “Siempre he tenido grandes expectativas y objetivos en mi vida. Nunca he sabido cuando iban a llegar y todavía no han llegado. Todo viene lentamente. Voy a ir partido a partido y voy a dar el 100%”, concluyó.