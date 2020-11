Bad Bunny y Rosalía lanzan ‘La noche de anoche’ en medio de rumores de una posible retirada del trapero

El nuevo disco ha sido publicado este mismo viernes 27 de noviembre y en él se pueden ver otras dos colaboraciones , una con ABRA en el tema Sorry Papi y otra con Jhay Cortez en Dákiti. Pero sin duda, el tema que comparte con Rosalía será uno de los que más suene en todo el mundo . En sus estrofas se puede escuchar cosas como: Porque la noche de anoche fue, Algo que yo no puedo explicar, Eso era dando y dándole sin parar, Tú encima de mí, yo encima de ti .

You May Also Like