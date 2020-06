Bad Bunny pide “perdón” por su silencio y expresa su apoyo al movimiento “Black Lives Matter”

¡¡NUNCA ESPEREN POR ARTISTAS, NI POR HÉROES FICTICIOS, USTEDES SON QUIENES TIENEN EL PODER!! ENSEÑALE A TU HIJO, A TU HIJA, A RESPETAR Y AMAR SIN IMPORTAR EL COLOR DE PIEL, EDUCA A QUIENES PARECEN NO SABER SOBRE LA HISTORIA DE SUFRIMIENTO Y LUCHA QUE HA TENIDO LA GENTE NEGRA, SOBRE LAS INJUSTICIAS CON LAS QUE CARGAMOS POR SIGLOS. TAL VEZ HOY NO CAMBIEMOS EL MUNDO, PERO MAÑANA HAREMOS LA DIFERENCIA.

les juro que me duele y me duele hasta pensar.

LES JURO que no me siento bien, ni bien me puedo expresar,

“Hay artistas que solo suben una foto con un mensaje básico para solo calmar la presión pública y lucir “bien”. Ese no soy yo…Quiero ir más a fondo ver cómo puedo servir, cómo puedo apoyar una lucha contra un monstruo sistemático que ha estado aquí por siglos. Es un problema que tal vez no se resuelva cuando muera, pero al menos sabré que pude contribuir algo para las futuras generaciones que, espero, puedan disfrutar de libertad y justicia” , indicó.

No obstante, una de las voces ausentes ha sido la del trapero boricua Bad Bunny, quien desde el 19 de mayo no publica contenido en sus cuentas de redes sociales. El asesinato de Floyd ocurrió el 25 de mayo, levantando una ola de protestas y marchas alrededor del mundo, incluyendo en la isla.

You May Also Like