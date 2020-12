Bad Bunny, Ozuna y salseros puertorriqueños lamentan la muerte de Tito Rojas

“Todavía no lo creo. No tengo las palabras correctas para decir lo que siento en estos momentos, de perder un gran amigo, un gran colega, un gran artista, una persona que mostró mucha, mucha alegría. El mundo está de luto”, dijo.

“Nuestro amigo, Tito Rojas se nos fue al cielo. Los que le conocimos lloramos su partida. Me queda la satisfacción de no sólo conocer al artista, sino al amigo. Pido a Dios fortaleza para toda su familia, pues sé que solo Dios podrá llenar el vacío que hoy deja su ausencia. Tito, siempre te recordaré”, resaltó Miranda.

