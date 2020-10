Bad Bunny le hace frente a La Comay y repudia sus expresiones

El cantante de música urbana Bad Bunny dejó claro en la noche del sábado su repudio al contenido del programa de chismes La Comay, transmitido por Mega TV, y negó tener alguna responsabilidad con su regreso a la televisión.

“Primero quiero dejar claro!! Yo no traje La Comay de vuelta!! Yo no produzco su programa!! Yo pagué para utilizar la muñeca sin años de uso para un anuncio de 60 segundos!! Sin saber ni imaginar que estaba por regresar!! A mi no me asocien con la basura que diga en su programa!!”, escribió Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, en una serie de tuits.

El cantante reaccionó así a los comentarios de usuarios en las redes sociales que rechazan el programa de chismes y le achacan a Bad Bunny su regreso a la pantalla chica, pues coincidió con el uso de la muñeca manejada por Kobbo Santarrosa para anunciar su concierto en 2018.

En ese momento, Bad Bunny dijo en entrevista telefónica con El Nuevo Día que el personaje -con todos sus grises- formó parte de su infancia y que fue un referente de la televisión puertorriqueña en las décadas del noventa y principios del 2000.

Mientras, el cantante también amenazó con retirar su música de todas las emisoras de Spanish Broadcasting System (SBS), así como su participación en eventos del conglomerado si no toman cartas en el asunto con respecto al programa.

“Por este medio le dejo saber a SBS que si no hacen algo al respecto con el programa “La Comay” y permitan este tipo de ataques y comportamiento en TV nacional, no cuenten con mi música para ninguna de sus emisoras de radio ni conmigo para cualquier evento o alianza!!! Mas na”, advirtió en otro tuit. SBS es dueño de cuatro emisoras de radio en Puerto Rico, como Mega 106.9, La Nueva 94 y Zeta 93.

Las expresiones de Bad Bunny surgen en momentos en que varias organizaciones, usuarios en las redes e incluso políticos de distintos partidos han criticado fervientemente el uso que hizo ayer Santarrosa en su personaje de La Comay, de una foto de la hija -menor de edad- de la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, para despotricar en contra de ella.

Organizaciones como la Colectiva Feminista en Construcción han denunciado que Santarrosa “sexualizó” la imagen de una niña bajo premisas que perpetúan la cultura machista y la violencia contra la mujer.

“El programa La Comay le ha hecho daño a mucha gente, familias, sectores, pero jugar con la seguridad y salud mental de una niña!! Por querer hacerle daño a una mujer!! Solo por un agenda política dañina!! No pasó la raya, si no que creó una nueva y la volvió a pasar!”, opinó, por su parte, Bad Bunny.