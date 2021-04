Bad Bunny gana lucha y se roba show en WrestleMania

No cabe duda, que Bad Bunny se preparó a conciencia y no es de sorprenderse, sobre todo cuando meses atrás el cantante confesó que participar en la WWE era un sueño. Y ahora, un sueño hecho realidad.

A través de redes sociales, los internautas aplaudían el esfuerzo y la preparación demostrada por el cantante puertorriqueño, quien nuevamente logró vencer a The Miz y John Morrison. Bab Bunny aplicó varias técnicas y llaves muy conocidas en la lucha lucha, la más aplaudida fue la llamada Canadian Destroyer, que hizo estallar a los 25 mil fanáticos presentes. Su propio compañero, Damian Priest y sus contricantes no salían del asombro.

You May Also Like