Bad Bunny, favorito en el nuevo apartado latino de los American Music Awards

El año pasado, Swift fue nombrada artista de la década en estos premios , una posición de honor compartida con iconos como Elvis Presley (1950), The Beatles (1960), Stevie Wonder (1970) y Michael Jackson (1980).

Lady Gaga, con cuatro candidaturas, tiene sus mayores posibilidades en la canción Rain On Me, junto a Ariana Grande. Justin Bieber competirá contra Taylor Swift por ser “artista del año” , que en el caso de que Swift resulte victoriosa sería la sexta vez que lo consigue rompiendo un récord marcado por ella misma.

