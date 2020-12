Bad Bunny es el más escuchado en Spotify a nivel mundial y Omar Montes y Aitana lideran en España

De los datos facilitados por Spotify destaca que el “podcast” estrenado hace unos meses por la exprimera dama de EE.UU., Michelle Obama, es el cuarto programa más escuchado en todo el mundo, por detrás del informativo diario de The New York Times, las charlas TED y el formato humorístico del comediante Joe Rogan .

En segundo y tercer lugar, respectivamente, quedaron Dance Monkey, de Tones And I’s y The Box, de Roddy Rich . La cuarta canción más reproducida fue Roses-Imanbek Remix de Imanbek y SAINt JHN , seguida por Don’t Start Now, de Dua Lipa .

El disco que Bad Bunny lanzó esta primavera con aplauso de la crítica y una nominación al álbum del año en los Latin Grammy también fue respaldado por el público global . YHLQMDLG fue el álbum más reproducido a nivel mundial, con más de 3.300 millones de reproducciones, seguido de After Hours, de The Weeknd y Hollywood’s Bleeding, de Post Malone .

