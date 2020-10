Bad Bunny: ‘Basta ya de violencia machista. Se puede perrear y ser educado’

No es la primera vez que el artista aprovecha una plataforma televisiva para reivindicar asuntos sociales. A principios de este año mostró su repulsa por el asesinato en Puerto Rico de la mujer transgénero Neulisa “ Alexa” Luciano Ruiz, con un mensaje reivindicativo durante su actuación en el programa “The Tonight Show With Jimmy Fallon”.

“Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social , pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola”, afirmó el puertorriqueño tras interpretar su éxito “Yo Perreo Sola”.

