Bad Bunny arrasa en las nominaciones de los premios Billboard Latinos 2021

La gala, una de las principales entregas de galardones de la música latina, se realizará en el Watsco Center de la Universidad de Miami y en ella se darán cita figuras como el colombiano Maluma , cuyo disco Papi Juancho le ha dado once nominaciones en total, seis de ellas por el tema Hawái que comparte con el canadiense The Weeknd.

