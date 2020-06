Baby Karen: ‘No vivo de cange, soy artista y profesional’

“Te voy a olvidar, te voy a borrar. De mi corazón yo te voy a sacar. Te voy a olvidar, te voy a borrar. Ya tú para mí no existirás…”. Yo estoy segura de que muchos panameños disfrutaron la época de oro del reggae en español, esa en donde reinaba también el “romantic style”. Bueno, Karen Eesther Huaman Candelo, mejor conocida como Baby Karen, estuvo tan, pero tan pegada que llegó a firmar en 2008 con el sello disquero Televisa-Emi Music. ¡Pa’ que tengan un norte!

Sí, los tiempos pasan y hay que mantenerse para no expirar en el mercado musical, pero esta chica sigue luchando por lo que más ama: su carrera en la música tiene un ‘penco’ de voz, es madre y también una profesional. ¡Y como todo artista tiene detractores que hasta le hacen comparaciones!

¡Ajá! Precisamente por eso Baby Karen subió un video a su cuenta de Instagram para explicar que después que había subido una fotografía desde su oficina, le llegó un mensaje a su DM de una persona que no conoce diciéndole que porque ella trabaja es “menos que fulana o que fulano”. “Pues quiero felicitar a todos los artistas que son ricos, que son millonarios, que viven en casa de papi y de mami. A todos los que no tienen que pararse temprano, a las 7:00 a.m. para ir a trabajar”, dijo.

Destacó que lastimosamente ella sí tiene que trabajar, porque las deudas no se pagan solas. Su casa no se paga sola, el banco no se paga solo y sus hijas no se mantienen solas. ¡Fuerte! “Yo tengo responsabilidades y como toda mujer responsable yo tengo que trabajar, soy artista también, y obviamente que cobro regalías por eso, pero yo no te tengo que decir si soy millonaria, si soy rica, porque yo trabajo o tengo una profesión soy menos o peor que otra persona…”, dijo una Baby Karen molesta.

La intérprete de “Es tarde ya” también mencionó que no tiene necesidad de subir fotos o videos para que la gente sepa que vive en una casa de dos pisos. “Que vivo en un residencial cerrado, es cierto, con garita de seguridad y todo lo demás, pero eso se paga y hay que trabajar por eso”, comentó.

Momentos de crisis

Le hizo un llamado a esa persona porque estamos en momento de crisis y esa persona que le escribió pierde el tiempo señalando y juzgando, además comparándola con “fulano o mengano”… “No me compares. Si yo tengo que trabajar mil veces por el pan de mis hijas lo voy a hacer. Si tengo que pelarme la cara en la calle por el pan de mis hijas lo voy a hacer”, dijo.

Explicó que nadie va a llevarle a su casa cinco libras de arroz o un pollo entero, enton ces, “no me estén criticando”, enfatizó.

Aclaró que todo lo que la gente piense de ella “le vale”, especialmente esa persona que la comparó en DM.