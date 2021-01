B vocal gana la XVI edición del Festival Internacional ‘VivaVoce’ de Italia que se ha celebrado por primera vez ‘online’

Según los ganadores, las más de 200.000 conexiones en directo en las diferentes interacciones en redes sociales en las distintas fases del Festival “resume el éxito de la propuesta y el mérito del galardón obtenido”. Para el concurso, B vocal eligió sus temas Hazlo a cappella, una composición original propia escrita por Carlos Marco, que se presentó en cuartos de final; Feel, de Robbie Williams, elegida para las semifinales, y un mashup, con los éxitos Roxanne, de The Police, y Locked out of heaven de Bruno Mars, con la que ganó la final.

